Un’esclusiva serata da Niccoló Zaffarano tra moda, design e lifestyle milanese

Il 25 settembre Corso Venezia 40 si è illuminato per la seconda volta grazie a un’esclusiva serata firmata da Niccoló Zaffarano. Il giovane imprenditore della sartoria su misura ha aperto le porte del suo showroom, accogliendo oltre 700 ospiti tra volti dello spettacolo, influencer e protagonisti dell’imprenditoria milanese più glamour.

L’evento ha incantato gli ospiti tra calici di bollicine, un DJ set esclusivo e corner curati nei minimi dettagli in collaborazione con partner d’eccellenza: da Penhaligon’s, con le sue inebrianti fragranze, a Watch M Diamond, passando per l’eleganza senza tempo di Vitale Barberis Canonico e l’arte orologiera di Hublot.

A rendere l’atmosfera ancora più sofisticata, la presenza di BMW, official mobility partner della serata, e l’inconfondibile stile italiano firmato Santoni, insieme al tocco glamour di Vèlle e alla visione immobiliare d’élite proposta da Zampetti.



A suggellare l’esperienza, un’icona del gusto: il celebre pacchero di Da Vittorio, perfetta nota finale di una serata all’insegna dell’eleganza e del piacere. Casa Zaffarano è concepita come spazio d’incontro tra creatività e design, un luogo dove è possibile evadere dalla frenesia milanese. L’occasione ideale per esaltare ancora una volta la capacità di Niccoló di coniugare moda e stile in un’impronta decisa e inconfondibile. Un’ulteriore dimostrazione del suo talento nel trasformare ogni appuntamento in un’esperienza memorabile.