Torna il “Wine Day” di Emergenza Sorrisi

"Wine Day 2023”, asta solidale di vini per raccogliere fondi a supporto delle missioni di Emergenza Sorrisi in Africa

Torna il 10 novembre, a partire dalle ore 19:00, negli affascinanti locali del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo l’evento che unisce la passione per le più prestigiose bottiglie di vino e la solidarietà. Si tratta del “Wine Day 2023”, l’asta di vini benefica arrivata alla sua XVII° edizione e organizzata da Emergenza Sorrisi grazie alla collaborazione e al sostegno delle più importanti aziende vitivinicole italiane.

Emergenza Sorrisi ETS

E’ un’Organizzazione Non Governativa che – in oltre 14 anni – ha operato in ben 25 Paesi nel mondo, portando il sorriso a tanti bambini colpiti da gravi malattie al volto, sequele di ustioni e ferite di guerra, e impegnandosi per il rispetto dei diritti dell’infanzia e la salvaguardia dell’ambiente per le generazioni attuali e future.

Alla serata – aperta a tutti – saranno presenti, oltre ai medici e ai volontari, personalità del mondo della cultura e dell’imprenditoria nonché alcune rappresentanze diplomatiche dei Paesi africani in cui l’organizzazione è presenti, tra cui l’ambasciatore del Senegal, del Burkina Faso e del Mali.

Lo scopo della serata

Il ricavato dell’intera serata sarà destinato alle missioni chirurgiche di Emergenza Sorrisi che si svolgeranno in Africa nel 2024. Il Wine Day è patrocinato da Confagricoltura e sostenuto da Fondazione Mediolanum EF che, in qualità di charity partner, è pronta a raddoppiare i primi 5000 euro raccolti dall’asta benefica.

“Siamo orgogliosi di poter organizzare anche quest’anno il nostro abituale Wine Day grazie al quale da tanti anni riusciamo a raccogliere fondi per aiutare molti bambini a tornare a sorridere. Devo ringraziare i nostri partner e tutte le cantine che hanno scelto di sostenere la nostra organizzazione dimostrando che l’Italia non si tira mai indietro quando si tratta di compiere gesti di generosità. Va ricordato che il gesto di ciascuno ci permetterà anche di allontanare sempre di più lo stigma di nascere con una malformazione del volto”, dichiara Fabio Abenavoli, Fondatore e Presidente di Emergenza Sorrisi.

L’appuntamento di Emergenza Sorrisi per il 10 novembre

Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con i suoi 150 anni di storia e tradizione, come ogni anno ha messo a disposizione di Emergenza Sorrisi i suoi prestigiosi saloni, nel cuore del centro di Roma, per accogliere tutti gli ospiti che prenderanno parte a questo evento solidale. L’Appuntamento è per il 10 novembre, ore: 19.00, presso il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Lungotevere in Augusta 28, Roma. Per informazioni: www.emergenzasorrisi.it