Tiziana Rivale oggi: biografia, canzoni, Sanremo, vero nome, vita privata

Tiziana Rivale oggi

Tiziana Rivale è una cantante italiana, vincitrice del festival di Sanremo nel 1983. Originaria di Gaeta, è nata il 13 agosto 1960 e il suo vero nome è Letizia Oliva. Ha sempre avuto una grande passione per la musica e a soli undici anni ascoltava già Pink Floyd, Genesis, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e tanti altri.

Diplomata al Classico e successivamente laureata in giurisprudenza, nel 1983 vince il Festival della canzone italiana, rampa di lancio per la sua carriera. La cantante, oltre ad aver scritto brani di discreto successo, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive sia in Italia che all’estero, in particolare in Russia, Stati Uniti, Turchia, Canada e Romania.

Brani e dischi

Nella sua carriera, Tiziana Rivale ha inciso nove dischi, due raccolte, ultimo singolo Ash (Remix 2019).

Nel 2019 ha preso parte anche a Tale e quale show. La sua canzone più famosa è Sarà quel che sarà, con la quale vinse il festival di Sanremo 1983.

Curiosità

Per diverso tempo, dal 1988 e il 1992, ha risieduto a Los Angeles, mentre dal 2018 vive a Roma.