Sciopero ex Ilva, bloccata l’autostrada Roma-Napoli: “Sicurezza e futuro”

Sciopero ex Ilva nella mattinata di venerdì 20 ottobre: ore di protesta da parte dei lavoratori che hanno anche bloccato l’autostrada Roma-Napoli per circa 15 minuti.

Sciopero ex Ilva, bloccata l’autostrada Roma-Napoli

Sciopero dei lavoratori dell’ex Ilva: bloccata per 15 minuti l’autostrada Roma-Napoli nel tratto compreso tra Monteporzio Catone e Torrenova in direzione del Grande raccordo anulare di Roma, con accodamenti che hanno raggiunto i due chilometri . La protesta di 24 ore, 8 ore per turno, è stata proclamata dai sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, viene accompagnata da una manifestazione nazionale con corteo a Roma, che partirà da piazza dell’Esquilino per arrivare a piazza Santi Apostoli. Presenti alla manifestazione i segretari generali della Fim Roberto Benaglia, della Fiom Michele De Palma e della Uilm Rocco Palombella.

La protesta: “Sicurezza e futuro”

I lavoratori sono scesi in strada “per il lavoro, la salute, la sicurezza ed il futuro dell’ex Ilva”. Questo è stato il loro slogan principale nella mattinata di manifestazione. L’Usb ha chiesto un immediato intervento “da parte della presidente Meloni e del ministro Urso, che vengano finalmente ad ascoltare i lavoratori dell’Ex Ilva e che le facciano proprie, terminando le trattative con soggetti privati che non hanno altro interesse che speculare sulle vite dei tarantini e dei lavoratori”. Poco dopo è arrivata la convocazione a Palazzo Chigi per i segretari generali delle tre sigle confederali Roberto Benaglia (Fim), Michele De Palma (Fiom) e Rocco Palombella (Uilm)