Tananai con un’artista di strada duetta in via del Corso a Roma dopo aver sentito per caso cantare la sua canzone Tango

Tananai con un’artista di strada: l’esibizione a sorprese è avvenuta domenica scorsa, 12 marzo, in via del Corso a Roma. Il cantante ha sentito il suo brano Tango e così si è avvicinato alla giovane artista con cui poi ha duettato. La scena è stata ripresa e postata sui social da tantissimi profili.

Tananai con un’artista di strada duetta in via del Corso a Roma

Tananai a sorpresa ha duettato con un’artista di strada in via del Corso a Roma. Il cantante ha sentito in strada la sua canzone Tango e così si è avvicinato sempre più tanto da prendere la scena ed esibirsi con la giovane artista Virginia Mingoli. La scena è stata ripresa da tanti telefonini e pubblicata sui vari social. Ovviamente anche sul profilo Instagram di Virginia che sta spopolando nelle ultime ore.

Il video dell’esibizione in strada

“Non so che dire se non GRAZIE. Mi hai fatto un regalo immenso”, scrive la ragazza sui suoi social. “Amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco e noi non siamo come loro. È bello, è bello, è bello, è bello stare così” duettano i due che si abbracciano.