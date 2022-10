Sveva Casati Modignani, chi è: carriera, vita privata, ultimo libro, vero nome

Chi è Sveva Casati Modignani? La nota scrittrice milanese è tra le autrici più amate dai lettori di tutta Italia. Da oltre quarant’anni, le storie nate dalla sua penna accompagnano il pubblico italiano. Qual è il suo vero nome? Quali sono i suoi libri più amati? Chi era suo marito?

Chi è Sveva Casati Modignani: vero nome, carriera e libri

Sveva Casati Modignani, il cui vero nome è Bice Cairati, è una delle firme italiane più amate degli ultimi quarant’anni.

Sotto il noto pseudonimo de La Sveva ha pubblicato romanzi rosa apprezzatissimi in Italia, che hanno trovato molto successo anche all’estero. I suoi lavori sono infatti tradotti in venti paesi e hanno venduto oltre 12 milioni di copie.

Nata a Milano il 13 luglio 1938, Bice ha oggi 84 anni. Ha ereditato la passione per i libri e la narrativa da suo padre. Da giovane studia Lingue, ma è costretta a lasciare l’università a causa dei problemi economici della sua famiglia, come racconta al Corriere: “Mia mamma mi disse che non poteva mantenere sia me che mio fratello: lasciai l’università e cominciai a fare la segretaria”.

In seguito, comincia a farsi le ossa nel mondo del giornalismo.

Collabora con diverse testate, tra cui La Notte, Lo Specchio e L’Europeo. La sua carriera da scrittrice come Sveva ha inizio nel 1981, con la pubblicazione del suo primo romanzo, Anna dagli occhi verdi. Realizza i suoi primi tre libri in collaborazione con suo marito, il giornalista Nullo Cantaroni: “Io ero quella che raccontava, lui quello che rileggeva, criticava, correggeva”. Tra i suoi lavori di maggior successo spiccano Stelle cadenti, Lezioni di tango, Disperatamente Giulia, Qualcosa di buono e La moglie magica.

Nel 2022 esce il suo ultimo libro, Il mercante di sogni, che l’autrice descrive così: “È nato da un desiderio di ritrovare gli anni sessanta, quando l’Italia era un paese che si stava risollevando dai disastri della guerra e la gente era felice”.

Vita privata: marito, figli

Bice Cairati era sposata con il giornalista emiliano Nullo Cantaroni, suo “complice” nella stesura dei suoi primi romanzi. La loro storia nasce in clandestinità: Nullo, infatti era già sposato quando i due cominciano la loro relazione. “Aveva una figlia di dieci anni più giovane di me.” -racconta Bice al Corriere- “Siamo stati clandestini per parecchi anni, ci siamo sposati nel ‘71.

Ogni tanto lo lasciavo, gli dicevo: non è vita, mi fanno tutti il mazzo. Ma lui poi mi mandava fasci di fiori, scriveva lettere strappalacrime. Ha fatto per me follie che non le posso raccontare.”

Cantaroni e Cairati scrivono insieme sotto il nome di Sveva Casati Modignani per qualche anno, poi il giornalista si ritira a causa della malattia di Parkinson. Morirà nel 2004, Bice lo ricorda ancora con…affetto: “Prima del matrimonio era premuroso, materno, pieno di attenzioni, dopo le nozze mi ha detto: Io sono il tuo bambino e ora tu ti prendi cura di me.

Era uno scassapalle tremendo. È sempre stato una presenza ingombrante, tengo le ceneri nel suo studio”. Dal loro amore nel 1972 nasce Nicola, che oggi è sposato e ha dato alla scrittrice due nipoti: “Si occupa di computer. Vive a Firenze con la moglie e i figli, Lapo e Luna”.