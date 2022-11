Sopravvissuti 2 si farà? Ecco cosa sappiamo

Sopravvissuti 2 si farà oppure no? Gli appassionati della fiction che aveva come protagonista Lino Guanciale sono in ansia di saperlo.

Sopravvissuti 2 si farà?

Sopravvissuti 2 si farà? È questa la domanda che si fanno molti che hanno apprezzato la fiction televisiva. La Serie tv, in origine per il pubblico di Rai2, notoriamente diverso da quello di Rai1 ma la Rai ha voluto comunque fare un esperimento sulla prima rete.

Gli ascolti però, rispetto ad altre fiction più classiche, non hanno dato i frutti sperati. La fiction, infatti, è stata anche spesso sotto il 20% di share e questo lascia in bilico la possibilità di fare la seconda stagione. La storia è stata già scritta, anche se la trama non è ancora stata stesa puntata per puntata. Ora servirà vedere quale scelta farà la Rai.

Le dichiarazioni della sceneggiatrice

In merito alla possibilità che Sopravvissuti 2 possa essere fatto ha parlato la sceneggiatrice, la quale ha sottolineato come il suo auspicio sia proprio questo.

“Non sarebbe carino per chi l’ha apprezzata, non dare un seguito alla serie Sopravvissuti – ha infatti rimarcato Viola Rispoli, raggiunta da Fanpage.it – e spero che la Rai, dopo aver preso la decisione coraggiosa di diversificare la programmazione della rete ammiraglia, abbia allo stesso modo il coraggio di sostenerla. A fare la differenza potrebbero essere i contatti su RaiPlay nei prossimi mesi. Mi auguro però che non si riduca tutto a una mera questione numerica, burocratica, che spesso lascia il tempo che trova.

È stato un tentativo, un esperimento anche onorevole da parte della Rai, quello di proporre una storia diversa e tentare di sdoganarla sulla rete ammiraglia. Secondo me è giusto fare esperimenti di diversificazione. Poi è ovvio che Sopravvissuti non possa avere lo stesso risultato di una classica serie di Rai1, bisogna tenerne conto e spero che l’azienda lo faccia e ci porti alla seconda stagione”