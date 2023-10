Sophie Codegoni e il trasloco: è crisi con Basciano? Gli indizi

La crisi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni pare non essersi ancora risolta. La showgirl infatti, come ha comunicato su Instagram, ha fatto un trasloco “sospetto” a molti fan.

Sophie Codegoni e il trasloco: è crisi con Basciano?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono ancora in crisi? Le immagini di un trasloco di Sophie Codegoni in una nuova casa hanno destato molto sospetto tra i fan della coppia, che tifano per un reunion dei due (specie dopo la nascita della prima figlia della coppia, Celine). «Stiamo andando alla casa nuova, è arrivato il traslocatore – ha spiegato l’ex tronista di Uomini e donne ed ex gieffina ai suoi fan su Instagram -. Ci sono novecentomila pacchi da sistemare tra vestiti, mobili e altre varie cose. Ci aspetta una lunghissima giornata».

Come va con Alessandro Basciano

Ma come va con compagno e padre della figlia Celine? A chiederselo sono gli stessi fan che da anni supportano la coppia e erano venuti a conoscenza di un periodo difficile tra i due proprio per ammissione della stessa Sophie su Instagram. La coppia era nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip e sembrava essere molto solida.

Gli indizi di una crisi ancora in corso

Che la crisi tra i due sia ancora in corso, però, lo dimostrerebbero diversi indizi.

Il primo è sulle nozze. La proposta di matrimonio sul red carpet a Venezia più di un anno fa pare essere in stand-by.

Il secondo è l’assenza dell’anello di fidanzamento dalla mano di lei

Il terzo indizio è la presunta paparazzata di lui in aeroporto con un’altra

A ciò, inoltre, si aggiunge il trasloco per Sophie Codegoni e la figlia.