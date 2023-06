Silvana De Mari, medico no vax radiata dall’albo: “Ne sono fiera”

Silvana De Mari, medico no vax, è stata radiata dall'albo dei medici, dimostrando però di non essere dispiaciuta.

Sebbene la scienza non menta, alcuni professionisti hanno preso rotte differenti. Silvana De Mari, medico no vax, è stata radiata dall’albo, dimostrando però di non essere dispiaciuta e di continuare a credere in ciò che professa.

Sospesa già nel 2021.

Radiata dall’albo medico no vax: parla Silvana De Mari

Il periodo pandemico sembra ormai un lontano ricordo, dopo anni molto difficili. Nonostante l’evidente (e tragico) dato sui contagiati e sui decessi, alcuni professionisti in campo medico-sanitario hanno preso strade diverse.

Tra queste c’è Silvana De Mari, radiata dall’ordine per via del fatto che non creda al Covid. La decisione, presa già a Febbraio, è stata comunicata soltando due giorni fa (in data 6 Giugno), seppur la dottoressa fosse stata già sospesa nel 2021, poiché contraria al vaccino. Ad avvalorare la scelta di radiarla, è stato un comportamento non consono alla sua posizione, dato che la donna dispensava consigli in pubblico, su come curarsi in maniera alternativa.

La stessa Silvana De Mari, attraverso un video su Facebook, ha parlato del provvedimento nei suoi confronti:

“Ne sono fiera perché il comportamento degli ordini è stato così disfunzionale durante quella che viene chiamata pandemia che è un onore esserne radiati“.

Popolare per aver partecipato ad alcuni raduni di No Vax (a Torino) e per le sue terapie anti-Covid, che predevano l’olio di fegato di merluzzo e la vitamina C, abolendo a tutti gli effetti la tachipirina.

La donna ha poi continuato il suo discorso:

“Ho salvato decine di migliaia di vite”.

Avendi un buon seguito, il medico (attualmente non in attività) vuole il supporto dei tanti seguaci, soprattutto in termini economici, poiché necessarie per rispondere all’ordine e pagare i suoi avvocati. Se dovesse fare ricorso, la decisione presa dall’albo verrà momentaneamente sospesa, almeno finché non si avrà l’esito definitivo.

