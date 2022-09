Siena, anziana trovata morta. Indagano gli inquirenti

Un’anziana di 81 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Siena con il cadavere che è stato scoperto ieri, 27 settembre.

Un’anziana di 81 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Siena: il cadavere è stato scoperto ieri, 27 settembre 2022, dopo che i vicini di casa hanno dato l’allarme. Presso l’abitazione sono intervenuti gli agenti di polizia e il 118 con un’ambulanza ma purtroppo per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Sulla vicenda indaga la Questura.

Da una prima ricostruzione dei fatti, i vicini hanno udito un forte rumore provenire dalla casa e poi hanno chiamato i soccorsi. L'anziana vive da sola, e i vigili del fuoco che hanno scoperto la donna priva di vita. La casa della vittima si trova al secondo piano di un palazzo in largo Sassetta, vicino il centro storico di Siena.