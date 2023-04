Serie A: Bologna-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Il mese di Aprile si chiude con un’intensa di Domenica di calcio: per l’occasione ecco le probabili formazioni di Bologna-Juventus, match valido per la 32° giornata di Serie A.

Due squadre con obiettivi chiaramente differenti, anche se con valori diversi.

Probabili formazioni di Bologna-Juventus

Fino a qualche settimana fa le due squadre erano una accanto all’altra in classifica. Questo perché la Juventus era stata penalizzata con un -15 che aveva fatto molto discutere. Discussione accesa anche per quanto riguarda la riassegnazione di quei punti, che hanno permesso alla Vecchia Signora di volare al terzo posto con 59 punti totali, 44 invece quelli degli emiliani.

Per questo i progetti delle due squadre sono ben diversi: i padroni di casa – ottavi in classifica – non possono dire più nulla al campionato. I piemontesi devono spingere sull’acceleratore e confermare almeno il podio, per rigiocarsi la Champions League, dopo aver perso la semifinale di Coppa Italia. In ogni caso si tratta di una stagione deludente.

Il Bologna potrebbe punire la Juventus, aggiungendo un’altra big alla sua lista di vittime stagionali; i bianconeri devono invece invertire la rotta dopo tre sconfitte di fila.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre, che potrebbero presentare ancora qualche aggiustamento:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Moro; Orsonlini, Barrown, Ferguson.

Allenatore: Thiago Motta.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Soulé; Milik.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Due rose diverse con valori differenti, eppure sulla carta – in questo momento – la rosa più forte non riesce ad esprimere il suo effettivo valore. Questa gara potrebbe rappresentare un tonfo oppure una rinascita.

Si andrà in scena alle ore 20:45 di Domenica 30 Aprile, teatro dell’incontro lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. La sfida sarà visibile sulla piattaforma DAZN per i soli abbonati.

