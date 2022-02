San Valentino, frasi d’amore per fare gli auguri

San Valentino, frasi d'amore. Ecco alcune dolci frasi d'amore per rendere la festa degli innamorati indimenticabile

Il 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati, ed è il giorno ideale per scambiarsi bellissime e dolci frasi d’amore. Ecco qualche idea per rendere questa giornata ancora più bella.

San Valentino: frasi d’amore

Di frasi che raccontano l’amore e le sue sfumature ce ne sono tantissime, alcune derivanti da poesie, da canzoni famose o addirittura da grandi filosofi del passato.

L’amore è l’artefice di tutte le cose (Platone)

Non siamo mai così privi di difese come quando amiamo (Sigmund Freud)

L’amore è sapere tutto su qualcuno, e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona (Albert Einstein)

Il mio cuore è e sarà sempre tuo (Jane Austen)

Che l’amore sia tutto ciò che esiste è tutto quello che sappiamo dell’amore (Emily Dickinson)

Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento (Alda Merini)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione (Antoine de Saint-Exupery)

L’amore è come il vento, non puoi vederlo ma puoi sentirlo (Nicholas Sparks)

L’amore è la più saggia delle follie (William Shakespeare)

Ore le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo (Francesco De Gregori)

Tu, tu che sei diverso Almeno tu nell’universo Un punto sei, che non ruota mai intorno a me (Mia Martini)

Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi (Vasco Rossi)

E faccio finta di non ricordare e faccio finta di dimenticare ma capisco che per quanto io fugga torno sempre a te.

(Diodato)

Non ti ho detto mai veramente quello che tu sei per me. E’ difficile spiegare quello che ti riempie gli occhi e il cuore e che da luce alla tua vita (Adriano Celentano)

E ci sei, adesso tu, a dare un senso ai giorni miei (Eros Ramazzotti)

L’amore vince su tutto (Virgilio)