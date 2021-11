Regole zona gialla, arancione e rossa: che cosa cambia

La quarta ondata comincia a farsi sentire anche in Italia. Il Friuli e il Veneto sono a un passo dalla zona gialla, come anche l’Alto Adige, dove 20 comuni sono in zona rossa. Con l’aumento dei contagi, il passaggio dalla zona bianca alla zona gialla, o peggio arancione o rossa, è un rischio concreto anche per altre regioni. Cosa cambia? Quali restrizioni comporta il passaggio di zona?

Zona gialla, arancione e rossa: tutte le regole e restrizioni

Zona gialla: cosa cambia?

Il passaggio alla zona gialla comporta alcune limitazioni, sebbene non siano drastiche come quelle del periodo di lockdown. I parametri che determinano il passaggio di una regione dalla zona bianca alla zona gialla sono tre:

L’incidenza superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti

L’occupazione delle terapie intensive oltre il 10%

L’occupazione dell’area medica oltre il 15%

Una regione passa in zona gialla solo se supera le soglie in tutti e tre i parametri contemporaneamente. Per quanto riguarda le regole, nelle aree gialle torna l’obbligo di mascherina all’aperto e il limite di quattro persone a tavola al ristorante. Restrizioni anche per spettacoli teatrali, cinema e concerti: ridotta al 50% la capienza massima delle sale. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, la capienza è ridotta al 25% del massimo consentito. Il numero massimo di spettatori non può comunque eccedere le 2500 persone per gli spettacoli all’aperto o le 1000 per quelli al chiuso. La scuola resta in presenza e non sono previste ulteriori restrizioni per bar, ristoranti e altre attività commerciali.

Zona arancione: cosa cambia?

Le restrizioni diventano già più limitanti con il passaggio alla zona arancione. Questo viene determinato con il superamento di tre soglie:

L’incidenza superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti

L’occupazione delle terapie intensive oltre il 20%

L’occupazione dell’area medica oltre il 30%

Con la zona arancione, oltre alle restrizioni della zona gialla, si aggiunge il coprifuoco. Dalle 22 alle 5 del mattino non è possibile lasciare la propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute o di estrema necessità. Scattano anche i limiti agli spostamenti: è possibile muoversi liberamente solo nel proprio comune. Solo chi è dotato di Green Pass può entrare e uscire dalle zone arancioni. È sempre consentito il rientro alla propria residenza o domicilio. In zona arancione è ancora possibile trasferirsi nella seconda casa.

Scatta inoltre la chiusura per cinema, teatri, discoteche, palestre, piscine. Stop anche al servizio al tavolo al bar. Negozi, parrucchieri e centri estetici restano aperti. I centri commerciali hanno l’obbligo di chiudere nel weekend.

Zona rossa: cosa cambia?

I parametri che determinano il passaggio alla zona rossa sono i seguenti:

L’incidenza superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti

L’occupazione delle terapie intensive oltre il 30%

L’occupazione dell’area medica oltre il 40%

Con la zona rossa si torna in regime di Lockdown. Non si può uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute o estrema necessità, da provare con autocertificazione. Solo chi ha il Green Pass può spostarsi liberamente tra le Regioni. Chiudono anche i negozi al dettaglio, ad esclusione di quelli di prima necessità. La ristorazione è consentita solo fino alle 22 e solo tramite consegna o asporto. Restano attive le altre restrizioni e chiusure imposte in zona gialla e arancione.