Nwg Italia ottiene il certificato sulla sostenibilità da parte di Elite-Gruppo

NWG Italia Spa Società Benefit ha ottenuto il Certificato ELITE sulla Sostenibilità, che rappresenta un importante riconoscimento per l’azienda che simisura con le best practice per le piccole e medie imprese private. Il certificato è statoassegnato sulla base di requisiti definiti da ELITE in collaborazione con partneraccademici e di business nell’ambito della Sostenibilità.

NWG Italia è un’azienda che da vent’anni si occupa di efficientamento energetico in ambito domestico attraverso l’installazione di sistemi a basso impatto e la diffusione di soluzioni che sfruttano l’energia rinnovabile. Il core business è rappresentato dalfotovoltaico di piccola taglia anche con batterie di accumulo. Ad oggi sono quasi 30.000 gli impianti installati su tutto il territorio italiano.

L’azienda, dal 2019 redige volontariamente il proprio Bilancio di Sostenibilità al fine di rendicontare l’impegno in ambito ESG. NWG Italia ha ottenuto la certificazione B Corp sindal 2017 ed è stata nominata tra le Best for the World™ 2021 e 2022, per l’impattopositivo generato nell’area Environment.

Da settembre 2020 ha adottato lo status giuridico di Società Benefit e ha aderito ufficialmente al Global Compact delle NazioniUnite per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Grazie al suo impegno ventennale nella responsabilità d’impresafavorisce la transizione ecologica attraverso iniziative in ambito sociale, ambientale e digovernance. La missione di ELITE, lanciato da Borsa Italiana nel 2012, è supportare le aziende nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, competenze e networking.

ELITE integra un calendario di workshop e sessioni di coaching con un’offerta di servizi e soluzioni per l’impresa da una rete qualificata di partner eadvisor, supportando imprenditori e dirigenti nel miglioramento delle competenze epotenziando il loro piano strategico e le opportunità di business.

Marta Testi: “Felici di riconoscere all’azienda NWG Italia il Certificato sulla Sostenibilità”

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE: “Siamo felici di riconoscere all’azienda NWG Italia il Certificato sulla Sostenibilità. La responsabilità non solo economica, ma anche ambientale e sociale dell’impresa ha impatto sulla competitività portando benefici in termini di accesso al capitale, riduzionedei costi e dei rischi, miglioramento reputazionale e valore per dipendenti, clienti e stakeholder tutti. In questo quadro, la finanza rappresenta un canale privilegiato perindirizzare il tessuto imprenditoriale verso un modello sostenibile, e come ELITE-Gruppo Euronext vogliamo essere proattivi nel supportare le imprese con strumenti e soluzioniconcrete, oggi fondamentali sia nello sviluppo dell’azienda che nel perseguire un vantaggio competitivo.