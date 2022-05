Mercoledì 11 maggio 2022 Rai 1 manderà in onda in prima serata una pellicola che racconta la singolare storia di Maddy, giovane ragazza costretta a vivere chiusa in casa. Ma che malattia ha Maddy?

Trama

Il film in onda su Rai 1 racconta di una ragazza che è ormai rassegnata a vivere in casa con la madre infermiera in casa per diversi problemi fisici che la affliggono. Nella conoscenza con Olly, però, il figlio dei suoi vicini di casa, vede un modo per dare una svolta alla sua vita e godersela dopo tutte le rinunce che non le hanno fatto vivere la sua spensierata età.

Il contatto con la mamma infermiera, infatti, è l’unico che ha con il mondo esterno e la conoscenza di Olly le apre nuove prospettive di vita.

Che malattia ha Maddy del film “Noi siamo tutto”?

Maddy è una giovane diversa delle altre perché costretta a rimanere a casa a causa di una una grave immunodeficienza combinata che non le permette di esporsi al mondo esterno. La protagonista, quindi, fa una vita da chiusa in casa a causa di una rara malattia.

Ma la conoscenza con Olly le farà provare emozioni e sensazioni che non aveva mai provato prima d’ora e che la catapultano in una realtà diversa.