Milano, il maltempo chiude parchi, mercati e cimiteri: tutti i divieti imposti dal Comune

Milano, il maltempo è stato annunciato con forti temporali nel capoluogo lombardo con la Protezione Civile che resta attiva per tutta la giornata sia per aggiornamenti sia per monitorare la situazione.

Milano, il maltempo porta l’allerta arancione

A Milano. oggi venerdì 4 agosto, è stata annunciata allerta arancione per i rischio di forti temporali che si abbattono in queste ore nel capoluogo lombardo. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile resta attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Chiusi parchi, mercati e cimiteri: tutti i divieti imposti dal Comune

A causa dei temporali annunciati, è stato disposta la chiusura di parchi e cimiteri in particolare. “Durante le allerte meteo vige anche il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte”, ha fatto sapere il comune in una nota. E ancora: “Considerata la situazione meteo avversa si raccomanda altresì di evitare le aree con impalcature dei cantieri, dehors e tende e ai proprietari si chiede di metterle in sicurezza”, chiaramente per evitare danni causati dalle raffiche che potrebbero raggiungere velocità importanti.

“È importante – ha continuato palazzo Marino nel suo appello rivolto ai cittadini – anche provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”. “Alla luce dell’allerta meteo prevista per il pomeriggio di oggi, alle ore 13 – ha segnalato città metropolitana – in conformità anche con quanto disposto per gli altri parchi milanesi, a titolo precauzionale, il Parco Idroscalo verrà chiuso”.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo 4 agosto su 14 regioni con rischio di temporali: Avviso della Protezione Civile