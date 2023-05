Maurizio Lupi, chi è la moglie Emanuela Dalmiglio

Maurizio Lupi è un parlamentare italiano di Noi Moderati, partito che è parte integrante della coalizione di centrodestra. Ma chi è la moglie di Maurizio Lupi, Emanuela Dalmiglio?

Maurizio Lupi, chi è la moglie

Maurizio Lupi, politico e deputato italiano, è insieme da diversi anni con la moglie Emanuela Dalmiglio. Il parlamentare vive a Milano insieme alla famiglia e sappiamo che è sempre stato uno dei rappresentanti della parte più moderata del centrodestra italiano.

La moglie Emanuela Dalmiglio è nata infatti il 4 febbraio 1962 sotto il segno dell’Acquario.

Vita privata

Non si conosce molto di Emanuela Dalmiglio, visto anche il fatto che la donna non ama comparire nelle uscite pubbliche del marito. I due sono sposati da tanti anni e dalla loro unione sono nati tre figli: Andrea, Luca e Federica.

Chi è Maurizio Lupi

Maurizio Lupi, ex ministro dei trasporti, è nato a Milano il 3 ottobre del 1959. Figlio di due emigranti abbruzzesi trasferitisi nel Nord Italia per motivi di lavoro, il papà era un muratore, mentre la mamma lavorava nell’azienda dolciaria Alemagna. Lupi fin da giovane è sempre stato affascinato dalla politica tanto che nel 1984 ha conseguito la laurea in Scienze politiche con indirizzo economico all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.