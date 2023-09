Matteo Messina Denaro, come sta: in coma e sospesa l’alimentazione per il boss

Matteo Messina Denaro è in gravi condizioni e si trova ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila. Sembra che possa essere questione di ore prima che il boss di Cosa Nostra possa salutare definitivamente questo mondo. Il boss soffre di un tumore al colon in stato molto avanzato.

Matteo Messina Denaro, come sta

Matteo Messina Denaro si è aggravato nelle ultime ore. Il boss di Cosa Nostra soffre di un tumore al colon a uno stadio molto avanzato. “ In caso di metastasi epatiche la chemioterapia è un trattamento standard per prolungare la sopravvivenza e contrastare i sintomi della patologia — aveva spiegato Carmine Pinto, direttore dell’Oncologia medica all’Ausl-Irccs di Reggio Emilia intervistato dal Corriere. — Viene di solito prescritta per diversi mesi e, in base allo specifico sottotipo di tumore presente in ciascun malato (se è presente una determinata mutazione genetica), si possono aggiungere o meno i cosiddetti farmaci a bersaglio molecolare per prolungare il tempo a disposizione dei pazienti”. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe ricevuto la visita anche di alcuni parenti. Le cure in ospedale sono state chieste nelle scorse settimane anche dai legali e dai familiari. Lo stesso boss aveva protestato per non lasciare il reparto di terapia intensiva.

In coma e sospesa l’alimentazione per il boss

Il boss si trova in coma irreversibile presso il reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila. Inoltre, i medici, vista la situazione, hanno deciso di sospendere l’alimentazione. Le sue condizioni di salute si sono aggravate giovedì, quando ha avuto un grave sanguinamento seguito da un collasso, con i parametri vitali compromessi. Dunque, sono le ultime ore ancora in vita di uno degli ultimi boss che da Corleone hanno sfidato lo Stato e fatto paura a magistrati e forze dell’ordine.

