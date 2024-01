Martin Scorsese, film su Gesù annunciato: quando esce e di cosa si tratta

Martin Scorsese sta lavorando a un film sulla vita di Gesù Cristo. L’annuncio è arrivato dallo stesso regista italo-americano che ha svelato anche alcuni dettagli del suo nuovo lavoro dietro alla macchina da presa.

Martin Scorsese, film su Gesù annunciato: quando esce

Martin Scorsese ha annunciato l’uscita di un film sulla vita di Gesù Cristo. “Ho risposto all’appello del Papa al mondo dell’arte nell’unico modo che conosco: immaginando e scrivendo un copione per un film su Gesù”, ha dichiarato il regista. Le riprese dovrebbero avere inizio nel 2024. “Stiamo ancora nuotando nell’ispirazione”, ha detto il regista, spiegando che il punto di partenza è stato il libro “Una Vita di Gesù” di Shusaku Endo, l’autore di “Silenzio” del 1966 sui missionari gesuiti in Giappone che lo stesso Scorsese ha portato poi al Cinema.

Di cosa si tratta

Il film avrà una durata solo di 80 minuti che saranno dedicati alla predicazione di Gesù “per esplorarne i principi”, non per fare proseliti. “In questo momento la parola religione crea indignazione perché per molti versi la religione ha fallito. Questo non significa che l’impulso iniziale fosse sbagliato”, ha detto Scorsese.

Il regista italo-americano in una intervista al Los Angeles Times, ha spiegato che la pellicola ha l’obiettivo di “eliminare la negatività associata con la religione organizzata”. Poi, aggiunge riguardo al messaggio originario di Cristo: “Pensiamoci su. Potreste rifiutarlo. Ma potrebbe fare la differenza nel modo in cui vivete la vostra vita, anche se lo rifiutate. Non scartatelo su due piedi. Sto parlando solo di questo. E lo dico da persona che compirà 81 anni tra un paio di giorni. Capite”.