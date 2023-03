Maria Vera Ratti, chi è Enrica de Il Commissario Ricciardi: vita privata, serie, carriera

Chi è Maria Vera Ratti, tutto sul volto di Enrica in Il commissario Ricciardi. La giovane attrice ha cominciato a farsi conoscere con alcuni piccoli ruoli televisivi. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Maria Vera Ratti, vita privata e carriera dell’attrice de Il commissario Ricciardi

Nata ad Avellino il 26 settembre 1994, Maria Vera Ratti è un attrice 28enne che di recente ha cominciato a ritagliarsi spazio nel mondo dello spettacolo italiano. Ha completato la sua formazione universitaria all’estero, conseguendo una laurea in Scienze Politiche e Studi Russi e dell’Asia Centrale all’Università di Leiden, in Olanda. Dopo un tirocinio al Parlamento Europeo e un breve periodo a Berlino, Maria Vera Ratti torna in Italia, dove comincia ad inseguire una nuova carriera nel mondo del cinema e della tv. Frequenta la scuola di recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, ed inizia a farsi strada in tv come attrice.

Fa il suo esordio nel 2018, nella seconda stagione della fiction Rosy Abate. In seguito trova il ruolo che la lancia verso la notorietà in Il commissario Ricciardi, serie in cui interpreta Enrica Colombo, giovane dirimpettaia ed interesse amoroso del protagonista. Negli ultimi anni è apparsa anche in molti altri prodotti televisivi, tra cui Maradona: Sueño Bendito, Mina Settembre, I Bastardi di Pizzofalcone e La vita bugiarda degli adulti. La giovane attrice ha inoltre mosso i suoi primi passi anche nel cinema: ha un piccolo ruolo nel film storico Miss Marx e nel film horror in uscita Kill the child.

Vita privata: fidanzato, hobby, Instagram

Si sa ancora pochissimo circa la vita privata e sentimentale di Maria Vera Ratti. Non ci sono notizie circa un suo possibile flirt o fidanzato. Neanche il suo profilo Instagram da indizi al riguardo: seguito da un pubblico di oltre 30mila follower, è dedicato soprattutto ai suoi progetti e alla sua carriera nello spettacolo. Dai suoi social e dal suo curriculum è possibile scoprire qualcosa in più sui suoi hobby: è una grande appassionata di sci agonistico, fotografia, ma anche pittura e poesia.