Luigi De Magistris, chi è l’ex sindaco di Napoli: moglie, figli, carriera

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli dal 2011 al 2021, è un politico ed ex magistrato italiano. In vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2021, con la sua lista di sinistra punta ad entrare in Parlamento.

In vista delle elezioni politiche di settembre 2022, è uno dei promotori della federazione di liste “Unione Popolare” con anche Potere al Popolo e Rifondazione comunista.

Chi è Luigi De Magistris

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli dal 2011 al 2021 e sindaco della sua città metropolitana dal 2015 al 2021, è un politico nato il 20 giugno 1967.

Europarlamentare per l’Italia dei Valori dal 2009 al 2011, anni nei quali ha presieduto la Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, ha 55 anni. Diplomato al liceo classico Adolfo Pansini nel quartiere Vomero di Napoli, nel 1993 si è laureato in giurisprudenza per poi intraprendere la carriera di magistrato come il nonno e il bisnonno. Dal 1998 al 2002 ha operato presso la procura della Repubblica di Napoli per poi diventare sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro.

Carriera politica

Luigi De Magistris ha iniziato la sua carriera politica il 17 marzo del 2009, quando ha annunciato di volersi unire all’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Eletto al Parlamento di Strasburgo durante la tornata europea del 6 e 7 giugno 2009, ha poi iniziato la sua carriera verso diversi incarichi politici.

Dal 2011 al 2021, poi, è stato sindaco di Napoli, poi sostituito da Gaetano Manfredi.

Il 12 dicembre 2012 de Magistris promuove la fondazione del “Movimento Arancione”, per creare un polo alternativo al centro-sinistra.

Il 3 febbraio 2017, dopo il tramonto dell’esperienza arancione, crea la lista civica Democrazia e Autonomia (DemA) mentre, in vista delle elezioni politiche di settembre 2022, è uno dei promotori della lista Unione Popolare con Potere al Popolo e Rifondazione comunista.

Moglie e figli

Luigi De Magistris è sposato dal 1998 con l’avvocato calabrese Maria Teresa Dolce. I due si sono incontrati per la prima volta a Catanzaro: Maria Teresa faceva pratica presso uno studio legale del luogo. Era il 1996, e la donna si è innamorata subito dell’allora pm. La coppia ha due figli, Andrea e Giuseppe.