Lo Stato Sociale ad Avellino il 20 agosto: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Lo Stato Sociale ad Avellino: il gruppo musicale è di scena sabato 20 agosto 2022 nella città irpina in Campania. Il gruppo ha fatto sapere sul proprio sito che per quest’occasioni non ci sarà le vendita dei biglietti.

Lo Stato Sociale ad Avellino il 20 agosto: scaletta delle canzoni

Lo Stato Sociale è in scena alla Ferrovia di Avellino, in Campania, il 20 agosto 2022. Il concerto del famoso gruppo si inserisce come evento più importante nella lista dell’Avellino Summer Fest.

Di solito. il gruppo porta sul palco la seguente scaletta delle canzoni:

Perso

Cazzo

Sesso, Droga e Lavorare

Fucking Primavera

Fantastico

Musica

Il Giorno Dopo

L’Unica Cosa

Indie + Forza

Niente di Speciale

Barca

Combat Pop

Una Vita in Vacanza

Guerra

Amarsi Male

Ipotesi

I biglietti del concerto

Il concerto che andrà in scena da Avellino sarà del tutto gratuito. Lo stesso gruppo fornisce tali indicazioni ed informazioni sul proprio sito.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21 e si inserisce in una serie di eventi che continueranno anche domenica 21 agosto.

