Chi è Licia Colò, conduttrice tv: matrimonio, figli, carriera, tv

Licia Colò è una conduttrice televisiva, autrice televisiva e scrittrice italiana.

Chi è Licia Colò

Licia Colò, nota al grande pubblico come presentatrice di programmi di viaggi tra cui Alle falde del Kilimangiaro e per la sua attività di divulgazione scientifica, è nata a Verona il 7 luglio 1962 ed ha oggi 61 anni. Conduttrice televisiva, autrice televisiva e scrittrice italiana, è da sempre molto discreta per quanto riguarda la sua vita privata.

Esordi in tv e successi

Licia Colò inizia la propria carriera in TV nel 1983 come annunciatrice di Italia 1. Nell’autunno dello stesso anno, debutta come conduttrice presentando al fianco di Paolo Bonolis la trasmissione per bambini Bim Bum Bam, intanto lavora in diversi spettacoli dello showman pugliese Ninni Di Lauro.

In seguito affianca Maurizio Costanzo in Buona Domenica e Gianmarco Tognazzi nel programma musicale Fans club, entrambi in onda alla domenica su Canale 5. La 60enne è molto conosciuta nel mondo televisivo grazie anche alla conduzione di molti programmi legati ai viaggi e alla natura. Tra questi si possono citare Geo & Geo, Eden – Un Pianeta da salvare e anche Niagara – Quando la natura fa spettacolo.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

In passato – nel 2007 – si mise alla prova vestendo i panni di concorrente in Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Famosa anche per essere una blogger e un’autrice.

La storia d’amore con Alessandro Antonino

Licia Colò e Alessandro Antonino si erano sposati, ma il matrimonio sembra essere finito. A confermarlo l’annuncio diffuso dal settimanale Nuovo, dopo la dichiarazione della stessa conduttrice televisiva. Il loro rapporto, quindi, tra i è dunque giunto alle battute finali.

Quando e come si erano conosciuti

Il rapporto tra Licia Colò e Alessandro Antonino era cominciato con una frequentazione molto rapida che ha portato all’unione dei due nel 2004. L’anno successivo la famiglia si è allargata con l’arrivo della loro unica figlia, ovvero Laila (nome scelto dal connubio dei loro nomi). Un matrimonio vissuto lontano dai riflettori, per volere di entrambi e soprattutto della presentatrice, sempre molto discreta quando si tratta di sfera privata.

Ad annunciare la fine del matrimonio è stato il settimanale Nuovo che ha presentato la dichiarazione della stessa Licia Colò:

“Io e mio marito ci siamo lasciati”.

Chi è l’ex marito

L’ormai ex marito – Alessandro Antonino – ha circa 49 anni ed è 11 anni più piccolo di lei. Anche lui conosciuto nell’ambito televisivo, seppur con meno rilevanza, è un artista di Napoli e sui social prende il nome di “Mr. Nat., Antonino”. Può a sua volta vantarsi di aver condotto la rubrica “I viaggi di Alessandro Antonino”, che veniva trasmessa su Tv2000. In qualche circostanza si è unito alla moglie per alcune collaborazioni nel programma Eden (in onda su La7).