Legionella, allarme in Sardegna: cos’è e quali sono i sintomi

Legionella è il nuovo batterio che si è diffuso in Sardegna mettendo in allarme l'intera Regione dopo i primi casi.

Legionella: scoppiato più di un caso del batterio in Sardegna. Sul sito dell’istituto Superiore di Sanità si trovano tutte le informazioni su cause e sintomi che possono scatenare casi anche molto gravi.

Legionella, allarme in Sardegna: cos’è

Allarme legionella scoppiato in Sardegna: un donna è deceduta e un’altra è ricoverata dopo aver partecipato a un incontro all’Hostel Rodia di Oristano. La struttura è stata chiusa con un’ordinanza la direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl 5 di Oristano, Maria Valentina Marras.

“La struttura – si legge nella nota della Asl – è stata chiusa in via precauzionale in attesa dell’esito sulle analisi dei campioni dei prelievi effettuati ieri dai tecnici specializzati del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl oristanese nelle camere e nel serbatoio di accumulo delle acque. I risultati delle analisi si conosceranno non prima di una quindicina di giorni”.

“La legionellosi è causata nel 90% dei casi dal batterio Legionella, del quale sono state identificate più di 60 specie diverse suddivise in 71 sierotipi”, spiega l’Istituto Superiore di Sanità. “Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi, ecc. Da questi ambienti raggiungono quelli artificiali, come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Quali sono i sintomi

Sul sito dell’Its si legge che i sintomi possono essere dovuti da Febbre Pontiac(malessere generale, mialgie e cefalea, seguiti rapidamente da febbre, a volte con tosse e gola arrossata. Possono essere presenti diarrea, nausea e lievi sintomi neurologici quali vertigini o fotofobia); malattia dei Legionari( polmonite infettiva, febbre, dolore toracico, dispnea, cianosi, tosse produttiva associati alla obiettività fisica semeiologica del consolidamento polmonare).