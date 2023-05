L’atto politico di Giorgia Soleri? Vacanze ad Ibiza (ma il web questa volta non se la beve)

Giorgia Soleri è stata molto criticata anche da parte dei suoi follower dopo la pubblicazione sui suoi profili social di alcuni scatti di una sua vacanza a Ibiza.

Giorgia Soleri: “Il riposo è un atto politico”

Il problema non sono le ferie in sé, ma la frase con cui l’influencer e compagna di Damiano dei Maneskin ha scelto di accompagnare tali immagini: “In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer.”

Soleri, le vacanze e “l’ingiustizia che dovremmo combattere”

Giorgia Soleri ha aggiunto: “Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua a essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano”.

E chi questo “atto politico” non può permetterselo?

Parole che sono parse stonate. Una offesa a chi questo “atto politico” di lusso non può permetterselo. Anche perchè negli stessi giorni Giorgia Soleri è stata impegnata a promuovere prodotti di bellezza che sembrano andare proprio nella direzione dell’omologazione ai canoni di bellezza che poi l’influencer invita a demonizzare.

Altri, sommessamente, le hanno ricordato che l’atto politico a cui si riferisce Giorgia esiste già. E si chiama “sciopero”. Non vacanza.