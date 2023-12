Jelena Ilic, chi è la moglie di Fabio De Luigi: vita privata, carriera, figli

Chi è Jelena Ilic, moglie di Fabio De Luigi. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia e sulla compagna di vita del noto attore comico. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Jelena Ilic, moglie di Fabio De Luigi: vita privata e carriera

Nata in Serbia nel 1969, Jelena Ilic ha 54 anni ed è la moglie del noto attore, comico e regista Fabio De Luigi. I due non sono effettivamente sposati, ma stanno insieme ormai da oltre vent’anni. Cresciuta nell’ex Jugoslavia, si trasferisce in Italia, in Emilia Romagna, all’età di 24 anni. Per diversi anni si è guadagnata da vivere come modella, per poi ritagliarsi il suo spazio nel mondo della produzione e scrittura televisiva. Nel corso della sua carriera Jelena Ilic ha collaborato spesso con il suo compagno. Ha infatti lavorato dietro le quinte in molti programmi della Gialappa’s Band, come Mai dire Gol e Mai dire Domenica.

Vita privata: l’incontro con l’attore e i figli

Jelena Ilic e Fabio De Luigi si incontrano per la prima volta verso la fine degli anni Novanta. “Ho incontrato Jelena quando avevo 31 anni a una cena tra amici.” -spiega l’attore in un’intervista concessa a Vanity Fair- “Lei, che è serbo-croata, viveva in Romagna da cinque anni. Da quel primo incontro, non ci siamo più lasciati e condividiamo tutto. Condividiamo tutto, anche le scelte professionali”.

Dal loro amore sono nati due figli: Dino, nato nel 2007, e Lola, nata nel 2011. De Luigi li definisce scherzosamente i suoi “intrusi” nel corso dell’intervista al noto periodico di costume: “La seconda, che è femmina ed è bionda, sia nell’aspetto che nel carattere, è entrata a gamba tesa nel nostro equilibrio. Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da subito: la malizia in lei è già chiara, nel maschio chissà se e quando arriverà”.