InvestEU: dalla BEI 100 milioni di euro a MM per migliorare l’efficienza del servizio idrico a Milano

La Banca europea per gli investimenti (BEI) sostiene con un finanziamento di 100 milioni di euro il piano di investimenti 2025-2029 di MM S.p.A., la società del Comune di Milano che gestisce il servizio idrico integrato per circa 1,4 milioni di residenti, pari a una domanda complessiva di circa 2 milioni di persone, includendo pendolari e visitatori. L’accordo, che cade nel 70esimo anniversario dalla fondazione di MM, è stato annunciato oggi da Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, e da Francesco Mascolo, Amministratore delegato di MM S.p.A.

L’operazione, la seconda tra la BEI e MM dopo quella da 70 milioni siglata nel 2016, è sostenuta dalla garanzia InvestEU, il programma di investimenti dell’Unione europea attraverso il quale la BEI ha già attivato oltre 4 miliardi di euro in Italia.

Le risorse messe a disposizione dalla BEI consentiranno alla società di attuare il proprio piano di investimenti, regolarmente concordato con l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il programma di investimenti di MM punta ad aumentare l’affidabilità e la resilienza della fornitura idrica di fronte agli eventi meteorologici estremi, come siccità e piogge intense, nonché incrementare l’efficienza energetica del servizio e sviluppare i progetti di economia circolare collegati alla raccolta e trattamento delle acque reflue.

Il finanziamento della BEI, grazie alle migliori condizioni di raccolta sui mercati internazionali in termini di tassi di interesse, garantirà a MM condizioni finanziarie più favorevoli rispetto ai canali bancari tradizionali, sia in termini di costo che di durata, rafforzando ulteriormente la posizione finanziaria e accelerando la realizzazione dei progetti.

Vigliotti (BEI): “Passo importante per potenziare le infrastrutture idriche di Milano”

“Questo finanziamento testimonia il ruolo della BEI come uno dei principali finanziatori pubblici a livello mondiale nel settore idrico e rappresenta un passo importante per potenziare le infrastrutture idriche della città di Milano, rendendo il servizio più resiliente, sicuro ed efficiente,” ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.

Mascolo (MM): “Pronti a raccogliere le nuove sfide e migliorare ulteriormente le performance”

“L’accordo con BEI arriva in un momento storico molto importante per i gestori idrici – sottolinea l’amministratore delegato di MM Francesco Mascolo – con l’entrata in vigore delle nuove direttive ed il varo della Water Resilience Strategy da parte della Commissione europea. MM è pronta a raccogliere le nuove sfide con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le performance. Infatti, anche grazie agli investimenti degli ultimi anni, a Milano le perdite di rete sono ridotte all’11%, a fronte di una media nazionale del 40%, mantenendo una tariffa tra le più basse d’Europa”.

Italia maggiore beneficiario delle risorse BEI dedicate al settore idrico

Con più di 1.770 progetti e oltre 86 miliardi di euro di finanziamenti erogati dal 1958 ad oggi, la BEI è uno dei principali finanziatori del settore idrico a livello mondiale. In particolare, l’Italia è stata il maggior beneficiario delle risorse BEI dedicate al settore idrico negli ultimi 10 anni, con operazioni finanziate per oltre 4,3 miliardi di euro.