Giovanni Grasso, chi è il direttore dell’Ufficio Stampa del Quirinale

Giovanni Grasso è un giornalista, direttore dell’Ufficio stampa del Quirinale dal 2015.

Chi è Giovanni Grasso

Giovanni Grasso, nato a Roma, 14 ottobre 1962, è un giornalista, scrittore e autore televisivo italiano, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica dal 2015.

Studi

Giovanni Grasso ha frequentato il liceo classico San Leone Magno di Roma ed è stato docente di italiano. Laureato in Lettere moderne presso l’Università “La Sapienza”, è giornalista professionista dal 1989.

Carriera

Giovanni Grasso è un giornalista che ha lavorato all’Agenzia Giornalistica Italia. Nel 1992 è stato assunto al quotidiano Avvenire come redattore politico parlamentare e 1996 al 2001 è stato capo dell’ufficio stampa del presidente del Senato della Repubblica Nicola Mancino. Con la formazione del governo Monti, ha assunto l’incarico di portavoce del ministro della Cooperazione internazionale e dell’Integrazione Andrea Riccardi fino al 2013.

Come studioso di storia del movimento cattolico in Italia, ha pubblicato diversi libri ed è stato autore di documentari di carattere storico per Rai 3 e Rai Storia.

La nomina al Quirinale

Il 13 febbraio 2015, Giocanni Grasso viene nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Consigliere per la stampa e la comunicazione e Direttore dell’Ufficio Stampa.

Premi

Nel 2020 ha ricevuto il Premio Ischia come comunicatore dell’anno e il Premio Guido Dorso sezione giornalismo. Nel 2021 gli è stato assegnato il Premio Guido Carli.