Giovanna Davoli, chi è la donna scomparsa a Reggio Emilia: ultime notizie

La donna si è allontanata da Mancasale il 14 novembre scorso con la sua bici nera per raggiungere il mercatino nei pressi della sua abitazione. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa.

Chi è Giovanna Davoli, la donna scomparsa a Reggio Emilia

Giovanna Davoli, 61 anni, originaria di Mancasale, in provincia di Reggio Emilia. Sposata e madre di due figli, la donna è scomparsa dopo essere uscita di casa per raggiungere il mercatino in bicicletta e pare si dirigesse in zona San Lazzaro la mattina del 14 novembre.

Le ricerche hanno avuto inizio sabato 18 novembre, a seguito della denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Inoltre, questa ha dichiarato dei problemi di salute della Davoli e della sua necessità di assumere alcuni farmaci.

Lo stop alle ricerche di Giovanna Davoli

Nelle scorse settimane la Prefettura di Reggio Emilia e i vigili del fuoco hanno costeggiato la zona tra il Campovolo, la tangenziale e via del Chionso, anche con l’aiuto di droni ed elicotteri. La polizia ha annunciato lo stop alle ricerche della 61enne il 29 novembre, considerando l’allontanamento della donna come volontario.