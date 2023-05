Gianni Dall’Aglio, chi è: moglie, figli, Ribelli, Orietta Ravenna e carriera del batterista

Chi è Gianni Dall’Aglio, batterista, musicista ma anche autore. Nel corso della sua carriera ha inciso diversi brani per Lucio Battisti ed ha collaborato con tantissimi artisti di spessore.

Gianni Dall’Aglio, chi è il batterista: vita privata e carriera

Gianni Dall’Aglio è nato a Mantova il 1 ottobre 1945, attualmente vive a Borgo Virgilio (MN). Oggi, collabora con l’Ass. Danzarima in Ritmoterapia e dirige una sua scuola di batteria a Mantova. Nel 2014 esce l’autobiografia “Batti un colpo”.

Gianni è anche autore e ha scritto canzoni per il ‘Volo’, I Ribelli, Patty Pravo, Claudia Mori, Little Tony. Tante sono state le sue collaborazioni, in particolare con Lucio Battisti, per il quale ha inciso circa 40 canzoni. Mentre a 13 anni suonava già con Adriano Celentano.

Vita privata, Gianni Dall’Aglio: moglie Orietta Ravenna e figli

Il 18 giugno 1967 , Gianni sposa Orietta Ravenna e in novembre nasce Iris. Nel 2008 ha donato a sua moglie Orietta un rene. Orietta oltre a danzare si è specializzata come Danzaterapeuta.

Carriera del batterista: Ribelli

Nel corso della sua carriera c’è da segnalare sicuramente che è stato uno dei fondatori dei Ribelli. Ha lavorato con artisti italiani ed internazionali, attualmente suona con “I Ribelli” e “Il Nostro Canto Libero”, inoltre collabora con l’Ass. Danzarima in Ritmoterapia e dirige una sua scuola di batteria a Mantova.

I Ribelli si sciolgono nel 1970 per ricostituirsi nel 1977 e incidere il singolo ‘Calore’ e ‘Illusione’ etichetta Ricordi. Ritorneranno nel 1986 con un album live inciso a Bellinzona e prodotto da Giorgio Fieschi, nel 1979 per l’etichetta Ciao Record Giorgio aveva prodotto anche un nuovo singolo di Dall’Aglio ‘Taking a chance with love’.

