Giancane, chi è il cantautore dietro le musiche delle serie di Zerocalcare

Chi è Giancane, cantautore romano autore della colonna sonora delle serie di Zerocalcare. Ex membro del gruppo folk rock Il Muro del Canto, ha firmato le musiche di Strappare lungo i bordi e di Questo mondo non mi renderà cattivo.

Nato a Roma il 6 giugno 1980, Giancarlo Barbati, in arte Giancane, è un noto cantautore, molto conosciuto negli ultimi tempi grazie alla sua collaborazione con il fumettista Zerocalcare. Cresciuto nella Capitale nel quartiere San Paolo, comincia la sua carriera musicale come chitarrista della band folk rock Il Muro del Canto. Resta con il gruppo fino al 2018, pubblicando tre album e due EP. In parallelo, nel 2013 fa il suo esordio da solista, con l’EP Carne. Negli anni successivi arrivano i primi due album in studio di Giancane, Una vita al top nel 2015 ed Ansia e Disagio nel 2017. L’album include il brano Ipocondria, realizzato con la partecipazione del rapper Rancore. Il brano segna anche la prima collaborazione con Zerocalcare, che realizza i disegni del videoclip e usa la canzone come sigla della sua serie cartoon sulla pandemia, Rebibbia Quarantine.

Nel 2021 continua a lavorare insieme al fumettista di Rebibbia, realizzando la colonna sonora della sua prima serie Netflix, Strappare lungo i bordi. Il suo terzo album, Tutto male, arriva nel 2023, anno in cui cura le musiche della seconda serie targata Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo. Sono sue le sigle di entrambe le serie, Strappati lungo i bordi e Sei in un paese meraviglioso. “Sono molto onorato di aver contribuito a musicare la nuova serie di Zerocalcare.” -ha affermato Giancane in un comunicato stampa- “Ho composto le musiche di alcune parti mentre finivo il mio nuovo disco. Ho potuto metterci un po’ di depressione accumulata nel tempo, che nelle tracce del disco non ha trovato sbocchi”.

Vita privata, Instagram, Tour

Si sa molto poco circa la vita privata di Giancane, che non è solito condividere troppi dettagli al riguardo. Il suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 36mila follower, è focalizzato perlopiù sulla sua carriera musicale. Lo scorso maggio il cantautore ha annunciato l’inizio del Tutto Male Tour, con le prime date estive della tournée dedicata al suo terzo album. La prossima tappa sarà a Bologna, il 27 maggio, dove si esibirà in occasione del BOtanique Festival. Tra le altre tappe del tour vi sono Torino, Teramo, Padova, Arezzo, Bergamo e Milano.