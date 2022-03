Chi è Calma: vero nome e fidanzata del cantante di Amici 21

Chi è Calma è un giovane cantante attualmente impegnato nel programma musicale di Amici in onda su canale 5.

Chi è Calma è un giovane artista che ha iniziato la sua carriera professionale come cantante. Ha anche all’attivo qualche singolo e attualmente è nella scuola di Amici, programma musicale targato Mediaset.

Chi è Calma: vero nome

Calma è nato a Pesaro il 30 ottobre 1998. Il suo nome è Marco Barbieri. Sin da bambino ha cominciato a studiare musica, dedicandosi prima alla chitarra e successivamente, all’età di 13 anni, alla scrittura e al canto.

A 18 anni, il cantante si è trasferito a Londra, dopo aver vinto una borsa di studio all’accademia Access To Music. Dopo diverse collaborazioni, il giovane artista ha pubblicato un suo singolo personale, Sei troppo per me, il cui videoclip è stato girato a Roma.

Nel mese di gennaio 2022, è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi e si è classificato per il serale in partenza sabato 19 marzo. Al Serale, sarà nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Calma è riuscito ad accedere al serale di Amici, con all’attivo un solo inedito nella scuola dal titolo Routine.

La fidanzata del cantante di Amici 21

Il 23enne è fidanzato con Cecilia Tamagnini, studentessa della LUISS a Roma. Nonostante fosse originaria di San Marino, la ragazza si è trasferita nella capitale italiana per poter condurre i suoi studi.