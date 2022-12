Emma Marrone, confessione hot: le parole della cantante che si trova in un periodo complicato

Emma Marrone si lasciata andare su Instagram a una confessione davvero piccante. La cantante si trova in un periodo personale difficile, visto che ha perso il padre da poco. Anche sulla dolorosa perdita, la cantante si è confessata.

Emma Marrone, confessione hot

Emma Marrone si è lasciata andare a una confessione hot su Instagram. La cantante ha dichiarato di non avere avuto “incontri ravvicinati” con l’altro sesso da quasi un anno. “Ultima volta che l’hai fatto l’amore?”, la domanda di uno dei suoi fan.

“Dicembre scorso”, risponde Emma. “Quasi un anno fa. Lo so.. Male.. anzi malissimo.. Devo iniziare a darla come se non fosse mia”, scherza tramite le storie di Instagram. Sulla ricerca del fidanzato, ha aggiunto: “È ufficiale: ora ci sono 8 miliardi di persone sulla terra: ce ne fosse uno che si fidanza con me”.

Le parole della cantante che si trova in un periodo complicato

La cantante ha avuto parole anche per ricordare il padre perso da poco.

“Prima di salire sul palco e subito dopo, appena scendevo da quel palco, io ti telefonavo – ha raccontato Emma – Adesso io ti chiamo ma tu non mi rispondi. Io su quel palco però ci salgo lo stesso. Ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te”.

“Mi trascino nelle cose – ha aggiunto Emma Marrone – le gambe sono stanche come l’anima. Trema tutto, anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime.

Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. La misura giusta di tutte le cose”. Poi ha concluso: “Che fatica essere me senza di te. Che fatica ricominciare daccapo senza il capitano. Ora non so cosa ca*** sono, papà. La verità è questa. Canto per istinto. Per sopravvivere. Perché adesso io non sento niente”.

