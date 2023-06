Chi è Leonardo D’Angelo, campione di tip tap con il fratello Emanuele: vittorie e carriera

Leonardo D’Angelo è una star del tip tap, che con il suo talento ha conquistato anche Jennifer Lopez. Lavora in duo accanto al fratello Emanuele D’Angelo. I due saranno presenti in prima serata su Rai 1 alla trasmissione Tutti i sogni ancora in volo dedicata a Massimo Ranieri.

Chi è Leonardo D’Angelo, star del tip tap

Leonardo D’Angelo è una star del tip tap, che da World of Dance 2019, show molto importante per la danza, ha raccontato in una occasione nello studio di Vieni da me la sua esperienza negli Stati Uniti dove ha conquistato, assieme anche al fratello Emanuele con cui costituisce un duo, il cuore di Jennifer Lopez. Leonardo, assieme al fratello, ha anche conquistato l’America.

Famiglia di Leonardo D’Angelo

Originario di San Cesareo, comune in provincia di Roma, Leonardo è cresciuto assieme al fratello con il ballo nelle vene fin da piccolo. La mamma Graziella Di Marco, infatti, era una vecchia conoscenza nel mondo della danza sportiva, e ha messo in pista i due figli già quando erano molto piccole per capirne le prospettive per un futuro da ballerini.

Successi

Leonardo D’angelo ed Emanuele sono diventati ben 8 volte campioni del mondo di tip tap.

Cos’è il tip tap

Il tip-tap è un genere di danza in cui il ballerino indossa lo strumento musicale a percussione, composto da scarpe con adattamenti speciali per produrre suoni. Difatti lo scopo principale della tap dance è di “suonare” una linea ritmica, a cappella o integrata in una linea melodica. Chi pratica tale danza, come anche i fratelli D’Angelo, è notoriamente denominato “tapper” o “puntacchiere”. Il ballo è stato creato combinando elementi di percussioni africane, e danzando con le tecniche di balli europei tipo il “clog” irlandese. Un ballo che è tornato di moda negli ultimi anni grazie ad artisti giovani, che stanno riprendendo la passione per questo genere di danza.