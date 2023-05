Un’altra ora, l’ultimo singolo di Ariete: testo e video

Il mese di Maggio non presenta solo grandi nomi, ma anche piccoli artisti che si fanno strada tra una nota e l’altra. Ecco allora Ariete con il suo ultimo singolo dal titolo Un’altra ora.

A piccoli passi, la giovane cantautrice cerca di farsi conoscere.

Un’altra ora, il testo dell’ultimo singolo di Ariete

La musica non ha età e a dimostrarlo è Ariete, giovanissima cantante di Anzio. L’artista classe ‘o2 si presenta così con un nuovo singolo, Un’altra ora, che appare frizzante e vivace. Dopo il suo banco di prova a Sanremo 2023 – con Mare di Guai – la giovane cantautrice ritorna ad alzare la voce.

La canzone racconta di un amore appena nato e che cresce poco a poco. Lo stile è semplice e diretto, caratteristica dei “giovani di oggi”. Un sound vivace e dai ritmi estivi.

Di seguito il testo del brano:

Dormi

quando dormi

tu almeno mi sogni

io ti sogno da giorni

e non posso più restare da sola

nel letto, sai mi ci perdo spesso

se vivessi la notte con me

dieci metri da terra, io e te

panorama di stelle

colora il cielo adesso

Non so mai resisterti un attimo

parco giochi, perderò un battito

portami su, voglio di più, ancora

se ci sei tu, respiro un’altra ora

non so mai resisterti un attimo

cuore a cuore sento il tuo battito

portami su, voglio di più, ancora

se ci sei tu, respiro un’altra ora

Scaldi piano ma senza bruciare

sole in terra

occhi di mare

mentimi più volte

amo prendermi in giro

voglio darti tanto

amo troppo il destino

e se vivessi la notte con me

dieci metri da terra, io e te

panorama di stelle

colora il cielo adesso

Non so mai resisterti un attimo

parco giochi, perderò un battito

portami su, voglio di più, ancora

se ci sei tu, respiro un’altra ora

non so mai resisterti un attimo

cuore a cuore sento il tuo battito

portami su, voglio di più, ancora

se ci sei tu, respiro un’altra ora

Se ci sei tu respiro un’altra ora

Catterò una foto per salvare i ricordi

ti capisco in fretta

anche se tu non mi parli

io e te, siamo io e te

se ci sei tu respiro un’altra ora

Il video della canzone