Donbass: cos’è, dove si trova, perché se ne parla

Cos’è il Donbass? Dove si trova e perché se ne parla? Il territorio conteso nella crisi Ucraina-Russia è al centro di tensioni dal 2014, anno delle rivolte dei separatisti filorussi e della creazione delle Repubbliche di Donetsk e Luhansk. Il 21 Febbraio 2022 il Presidente russo Vladimir Putin ne ha riconosciuto l’indipendenza, impegnandosi ad inviare truppe a loro difesa per “garantire la pace”.

Donbass: cos’è e dove si trova

Che cos’è il Donbass? Si tratta di una regione dell’Ucraina Orientale, che coincide con il bacino del Donec, fiume affluente del Don che attraversa quella zona. È suddiviso in tre “oblast”, quelli di Donetsk e Luhansk, al confine con la Russia, e quello di Dnipropetrovsk, più a ovest. Si tratta di un territorio ad alto tasso russofono, la cui più importante risorsa sono l’industria pesante e i suoi ricchi giacimenti di carbone.

Il Donbass ha oltre cinque milioni di abitanti, 770mila dei quali hanno il passaporto russo. Il costante peggioramento delle condizioni di vita della popolazione dopo il disfacimento dell’URSS ha portato, negli anni, a rendere il Donbass terreno fertile per sentimenti di sfiducia verso il Governo ucraino e per pulsioni separatiste.

Perché si parla di Donbass: dalla guerra del 2014 alla crisi Russia-Ucraina del 2022

Perché si parla di Donbass? Tutto ha inizio in Ucraina, con le rivolte filoeuropee di Maidan alla fine del 2013, che portarono alla cacciata del Presidente ucraino filorusso Viktor Yanukovich.

Nel 2014 la Russia reagì, invadendo e annettendo la penisola di Crimea, con il pretesto di difendere la popolazione russofona della zona. Sull’onda di questi disordini, nel 2014 ebbe inizio anche la crisi del Donbass. Gruppi di separatisti, sobillati, armati e finanziati dalla Russia, si mobilitarono e in poco tempo presero possesso degli oblast di Donetsk e Luhansk. I rivoltosi dichiararono l’indipendenza dall’Ucraina e proclamarono quindi la nascita di due nazioni indipendenti: la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk.

Il conflitto armato con l’Ucraina, nonostante i diversi accordi di pace, non si è mai fermato dal 2014 ad oggi, pur riducendosi di intensità.

La crisi Russia-Ucraina del 2022 e il riconoscimento dell’indipendenza del Donbass

La situazione cambia nel 2022, con la crisi al confine tra la Russia e l’Ucraina. All’inizio di Febbraio, 130mila soldati russi e 1.200 carri armati, aerei da combattimento e batterie di missili a lungo raggio sono stati schierati sul confine orientale dell’Ucraina, con la scusa di esercitazioni militari.

Questo ha dato inizio a settimane di tensioni con l’Europa e gli Stati Uniti e una nuova esplosione del conflitto nel Donbass. Il Presidente russo Vladimir Putin ha poi fatto precipitare ulteriormente la crisi. Dopo un discorso alla nazione in cui descrive l’Ucraina come “serva dei padroni occidentali”, patria a sua detta di “terroristi sostenuti dalla comunità internazionale”, Putin ha firmato in diretta un documento che riconosce l’indipendenza delle Repubbliche di Donetsk e Luhansk.

Nel decreto russo anche l’ordine di inviare truppe nella regione del Donbass “per garantire l’attuazione delle funzioni a sostegno della pace sul territorio prima della conclusione dell’accordo di amicizia, cooperazione e mutuo soccorso”.

“L’Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura“ -ha dichiarato il leader russo- “L’Ucraina è stata creata da Lenin, è stato il suo architetto. Lenin aveva un interesse particolare anche per il Donbass.

L’Ucraina non ha mai avuto una tradizione coerente dell’essere una vera nazione: ha sempre seguito modelli provenienti dall’estero che non trovavano riscontro nelle loro radici, nella loro storia. Non hanno fatto altro che assecondare i voleri dell’Occidente“.