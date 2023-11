CUSTOM Pay rivoluziona il mercato dei pagamenti elettronici con semplicità e sicurezza

Il Gruppo Custom annuncia l’ingresso di CUSTOM Pay nel mercato dei pagamenti elettronici. Fondata sulla visione del Gruppo Custom, la nuova azienda si distingue per l’innovazione caratterizzata da risorse con grande esperienza nel campo specifico, sinergie uniche ed un’offerta che prevede una pipeline importante che porterà l’azienda a diventare un istituto di pagamento. Semplicità, sicurezza e servizi a valore aggiunto sono gli elementi distintivi del piano. La convergenza tra fiscalità e pagamenti rappresenta un elemento chiave della strategia di CUSTOM Pay, che mira a supportare il mercato Retail e Hospitality attraverso una rete selezionata di partner.

Rizzoli: “Obiettivo di CUSTOM Pay? Rendere semplice rapida e sicura l’esperienza di pagamento digitale”

Marco Rizzoli, AD di CUSTOM Pay, manager con oltre 20 anni di esperienza nel settore dei pagamenti, sottolinea l’impegno della nuova pay-tech company nel semplificare, rendere rapida e sicura l’esperienza di pagamento digitale.

CUSTOM Pay offre soluzioni distintive per supportare il mercato: il pagamento al tavolo tramite terminali che raccolgono anche le comande, la vendita e pagamento in mobilità, la soluzione integrata con il punto cassa per rendere agevole l’esperienza di acquisto. “Come nuova Pay-Tech Company, la newco si impegna a semplificare e supportare al meglio la convergenza tra punto cassa e sistemi di pagamento riuscendo a far convergere e semplificare l’efficientamento di tutti i processi”, dichiara Marco Rizzoli AD di CUSTOM Pay.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Gruppo Custom innovatore del Retail: vantaggi anche per i consumatori

Il Gruppo Custom, investendo nel settore fintech, si posiziona come innovatore nel mercato Retail, offrendo una vasta gamma di soluzioni per il punto cassa, per il self orders e per l’automazione del punto vendita. L’acquisizione di Simpligi nel 2022 e la creazione di CUSTOM Pay rappresentano un passo significativo verso l’obiettivo di offrire una soluzione fiscale di pagamento completa, semplificando la vita dei retailer e migliorando l’esperienza di acquisto.

CUSTOM Pay fornisce numerosi vantaggi per i retailer e i consumatori, compresa la partecipazione alle agevolazioni governative come il Bonus Pos, che offre un credito d’imposta del 30% sulle commissioni sostenute per transazioni elettroniche. Le soluzioni di pagamento elettronico accelerano il processo di pagamento per i retailer e offrono comodità, velocità, sicurezza per i consumatori e totale predisposizione alla lotteria degli scontrini che sarà sempre più utilizzata e richiesta da tutti i clienti.

Gruppo Custom: soluzioni sinergiche e personalizzate per ogni esigenza

Con oltre 450.000 punti cassa installati in Italia, il Gruppo Custom gioca infatti un ruolo fondamentale nella diffusione

delle tecnologie avanzate. Collegando soluzioni evolute ai registratori di cassa esistenti sul mercato. La nuova soluzione di CUSTOM Pay, disponibile dal mese di novembre, combina un registratore telematico nativo con un sistema di pagamento evoluto. La vicinanza ai mercati fiscali, la Lotteria degli Scontrini e altre agevolazioni per i pagamenti dimostrano l’impegno del Gruppo Custom nel creare soluzioni sinergiche e personalizzate per soddisfare le esigenze dei vari mercati in cui opera.