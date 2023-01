Cristiano Ronaldo sfoggia orologio da 770mila dollari

L’orologio, comunque, presenta dettagli molto preziosi: è in oro bianco 18 carati, da 47 millimetri che compone il quadrante, la cassa, la fibbia e le anse. Inoltre, sull’orologio, ci sono 388 tsavoriti che sono delle pietre preziose estremamente rare. Proprio le gemme sono il punto di forza dell’orologio che sono state intagliate dopo tre anni di lavorazione.

Le vittorie individuali di Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha vinto in carriera cinque volte il Pallone d’Oro. e ha ottenuto quattro Scarpe d’oro (nel 2008, 2011, 2014 e 2015). Per cinque volte si è aggiudicato anche il premio come migliore giocatore al mondo FIFA (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) e per quattro volte quello come miglior giocatore UEFA (2014, 2016 e 2017).

