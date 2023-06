Concerto Tiziano Ferro a Roma, il suo messaggio: “Diventate ciò che volete”

Giunta l’estate, è tempo di tour e di concerti. Tiziano Ferro, a Roma, ha avuto il piacere di fare un concerto, lanciando un messaggio ai suoi fan e raccontandosi non soltanto con le canzoni, ma anche con i suoi modi di fare.

L’artista ha voluto così condividere un momento di riflessione.

Roma, concerto di Tiziano Ferro: il suo messaggio

Un tour ricco di emozioni e canzoni, con Tiziano Ferro che ha chiuso con il concerto a Roma. Durante la serata – il 25 Giugno – ha voluto lanciare un messaggio ai suoi fan, riprendendo un evento accadutogli.

Ecco le sue parole:

“Un paio di anni fa un ragazzo mi gridò ‘brutto frocio’ per poi schizzare via, come il perfetto codardo che era”.

Dopo aver richiamato alla memoria quel momento, il cantante classe ’80 ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a tutti i fan presenti:

“Prendetevi la vostra vita, ragazzi, qualunque essa sia, diventate ciò che volete e non ciò che gli altri vi impongono. Io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettare gli omofobi e gli odiatori se avessero almeno quel minimo di dignità di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti. Invece no: un’offesa gratuita, volgare, magari pubblica. Poi, la fuga”.

Un messaggio di denuncia e, al contempo, di forza.

Tiziano Ferro ha ripreso anche gli eventi legati al Pride, che è argomento di discussione di questi giorni, essendoci diversi cortei a riguardo. Un modo per rivendicare i propri diritti e dimostrare quanto siano assurde le limitazioni legate alle idee di stampo “sessuale”, ancora discriminate.

Un momento di riflessione e di confronto, qualcosa di diverso e di raro durante un concerto, a dimostrazione della bontà e della profondità di questo artista, un vero e proprio esempio sia per il suo percorso musicale che per il suo percorso personale.

