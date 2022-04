Concerto per la pace a Bologna, artisti: chi canta e chi conduce

Quali sono gli artisti che si esibiranno al concerto per la pace a Bologna? Ecco tutte le notizie e quando andrà in onda sulla Rai

Giovedì 7 aprile è atteso in onda sulla Rai 3 il concerto per la pace di Bologna in piazza Maggiore, che sarà trasmesso dalle 21.15.

Il concerto si è svolto in realtà ieri, mercoledì 6 aprile, ed è nato da un’idea de La Rappresentante di Lista, con il sostegno del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna con il supporto di Rai per il Sociale. Allo show hanno potuto partecipare 7000 “fortunati”, che hanno potuto godersi la bellezza di un po’ di musica dal vivo.

Concerto per la pace a Bologna

L’iniziativa del Concertone è stata pensata in favore dei bimbi ucraini e sarà trasmessa su Rai 3. L’evento è stato promosso da “Save The Children” e chiamato “Tocca a noi, musica per la pace” .

La serata del Concertone è condotta da Andrea Delogu, con la partecipazione di Marco Baliani e Daniele Piervincenzi.

Gli artisti

Per quanto riguarda gli artisti, si alterneranno diverse importanti personalità della musica italiana.

Eccoli: