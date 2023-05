Concerto 1° maggio, il fisico Rovelli attacca il Governo Meloni: le scuse dei conduttori durante l’evento

Concerto 1° maggio, il fisico Rovelli durante il suo intervento sul palco della Capitale ha attaccato pesantemente il Governo Meloni ma in particolare anche un ministro dell’esecutivo. In seguito, sono arrivate le scuse dei conduttori.

Concerto 1° maggio, il fisico Rovelli attacca il Governo Meloni

Il fisico Carlo Rovelli sul palco del concertone del 1° maggio a Roma ha attaccato il Governo Meloni sulle spese militari e sui “Paesi che soffiano sul fuoco della guerra”. Parole dirette e dure nel suo intervento. “Stiamo andando verso una guerra che cresce – ha detto – e, invece, di cercare soluzioni i Paesi si sfidano, invadono, soffiano sul fuoco della guerra e la tensione internazionale non è mai stata così alta come adesso”. Poi Rovelli ha attaccato Crosetto: “In Italia, il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo, Leonardo”, ha detto il fisico.

Le scuse dei conduttori durante l’evento

A fine serata i due conduttori Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio hanno dovuto rispondere anche alle parole del professor Carlo Rovelli che aveva criticato il Governo e il Ministro della Difesa: “Volevamo dire una cosa: qua non c’è censura, quando invitiamo i nostri ospiti lasciamo loro la libertà di esprimere la loro opinione, Perché è importante ed è un atto che riguarda noi e quello che ogni anno facciamo qui in piazza. Quello che dispiace è che non essendo un dibattito politico, nel caso del professor Rovelli, quando si attacca una persona precisa ci dovrebbe essere un contraddittorio, diamo a tutti la possibilità di parlare ma anche a tutti la possibilità di rispondere e questa risposta è mancata. Era giusto dirlo, è un’opinione del professor Rovelli e se avessimo potuto avremmo anche dato la possibilità di avere un contraddittorio, non lo sapevamo e non è successo. Questo è quello che è mancato”.

