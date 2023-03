Chi era Rino Icardi, causa morte dello storico giornalista sportivo Rai

Chi era Rino Icardi, la causa della morte del giornalista sportivo Rai. Storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto, è scomparso il 6 marzo a Roma, dove viveva ormai da decenni. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi era Rino Icardi, causa morte dello storico giornalista sportivo di Tutto il calcio

Rino Icardi, storico giornalista sportivo della Rai, è morto il 6 marzo 2023 a Roma all’età di 85 anni. Lo ha reso noto Rai Radio 1 con un video a lui dedicato in cui Filippo Corsini ripercorre la carriera del collega: “Una vita ricca di esperienze e di cultura. La passione per lo sport, per il microfono, ma soprattutto per l’ippica. Il suo vero e unico grande amore”. La causa del suo decesso non è ancora stata resa nota ai media.

Rino #Icardi Fuoriclasse del giornalismo insieme a Bortoluzzi, Ameri, Ciotti, Provenzali ci ha lasciato uno storico collega e grande firma della redazione sportiva di Radio1.

La carriera nel giornalismo, dalla carta stampata alla radio

Nato ad Alessandria il 18 maggio 1937, Rino Icardi si avvicina al giornalismo da giovanissimo. Quando era ancora uno studente di liceo, fonda insieme ad alcuni suoi amici Il Raglio, uno dei primi giornali studenteschi italiani. Una passione in cui ha creduto per tutta la vita, come lui stesso amava raccontare: “Il mestiere di giornalista? E’ andare tra la gente riuscendone ad attraversare l’animo con umiltà e partecipazione”. A 18 anni comincia a fare le sue prime esperienze con la carta stampata collaborando con La Gazzetta dello Sport. Verso la fine degli anni Cinquanta si conquista un posto nella Rai, dove è tra i fondatori della storica trasmissione sportiva Tutto il calcio minuto per minuto.

La voce di Icardi racconta agli italiani moltissimi eventi indelebili della storia del paese, sportivi e non. Tra questi ricordiamo la strage alle Olimpiadi di Monaco del ’72, l’elezione di Giovanni Paolo II e la strage alla Stazione di Bologna. Seguì inoltre in prima persona molte edizioni del Giro d’Italia, degli Europei e Mondiali di Calcio, nonché diversi eventi di automobilismo ed ippica, sua grande passione.