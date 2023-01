Chi era Ken Block, causa morte del pilota di rally americano: moglie, figli, vita privata

Chi era Ken Block: causa morte e vita privata del pilota di rally americano. La star di Youtube si è spenta all’età di 55 anni dopo un tragico incidente. Lascia una moglie e tre figli. L’annuncio del suo team: “Visionario, pioniere e icona”.

Il pilota di rally americano Ken Block è morto il 2 gennaio 2023 all’età di soli 55 anni.

Noto al pubblico globale per la sue serie di video Gymkhana, è scomparso per le conseguenze di un tragico incidente in motoslitta nelle vicinanze del suo ranch a Park City, nello Utah. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, Block stava guidando su un pendio molto ripido quando il suo mezzo si è ribaltato cadendogli addosso. A nulla, purtroppo, è valso l’intervento dei soccorsi. A dare l’annuncio della sua morte è il suo team automobilistico, The Hoonigans: “È con il nostro più profondo rammarico che confermiamo che Ken Block è morto oggi in un incidente in motoslitta.

Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, cosa più importante, un padre e un marito. Ci mancherà incredibilmente. Per favore, rispettate la privacy della famiglia in questo momento di lutto”.

L’ultimo tweet di Ken Block, risalente al 29 dicembre, racconta proprio l’abitudine del pilota di girare per il suo ranch in motoslitta durante l’inverno: “È così che vanno le mattine in questo periodo dell’anno nel mio ranch nello Utah, sempre coperte di neve fresca! Per fortuna abbiamo le slitte Ski-doo, Mavericks e Defender, e i macchinari Kubota per tirarci fuori dalla neve e mantenere la proprietà.

This is how some mornings at my ranch in Utah look this time of year – freshly coated with snow! Luckily we have the Ski-doo sleds, @CanAm Mavericks (one on tracks!) and Defender, and the Kubota machinery to dig us out and keep the property maintained. pic.twitter.com/LXJG1A6yPr

— Ken Block (@kblock43) December 29, 2022