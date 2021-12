Chi è Paola Ferrari: carriera, marito, figli, mamma

Paola Ferrari, nata a Milano il 6 ottobre 1960, è una storica telegiornalista sportiva e conduttrice televisiva italiana. A partire dagli Anni Novanta ha condotto alcuni de principali programmi sportivi Rai, come La Domenica Sportiva e 90º minuto.

Chi è Paola Ferrari, la carriera giornalistica

Ha cominciato come attrice di fotoromanzi in Grand Hotel e poi ha debuttato in tv nel 1977 come centralinista in Portobello, condotto da Enzo Tortora. Dopo la collaborazione come giornalista sportiva con la rete lombarda Telenova, nel 1988 ha iniziato a collaborare con la Rai per la “Domenica Sportiva” e quattro anni dopo è stata assunta. Nel 1995 è passata a Dribbling e poi alla conduzione della Domenica Sportiva, dal 1996 al 1999.

Dallo sport al Tg2 Costume e Società nel 2002, ma non solo: dal 1999 al 2002 ha condotto l’edizione della notte, poi l’edizione delle 13. Seguono Pole Position (con Amedeo Goria) e 90° minuto. Nel 2005 è tornata alla Domenica Sportiva con Marco Mazzocchi. E ancor, Dribbling Mondiale, Martedì Champions e Un mercoledì da campioni. Nel 2010 ha condotto “Notti mondiali” assieme Giampiero Galeazzi e Maurizio Costanzo. Sempre nel 2010 è tornata alla Domenica Sportiva. Nel settembre 2014 è stata al centro delle polemiche perché il suo posto è stato affidato alla collega Sabrina Gandolfi.

Nel 2015-2016 è tornata alla conduzione di 90° minuto dopo dieci anni, con Marco Mazzocchi prima e poi con Alberto Rimedio e Mario Sconcerti. Dal 2018 conduce, affiancata da Paolo Rossi, gli appuntamenti pre e post-partita delle partite di calcio in onda su Rai 1.

Nell’estate 2020 ha condotto 90º minuto flash nei post-partita di Serie A e per la stagione seguente alla domenica è tornata al timone di 90º minuto con Enrico Varriale. Poi la sfida degli Europei 2021.

Paola Ferrari come Sharon Stone

Agli Europei 2021 Paola Ferrari, che conduceva la trasmissione serale della Rai, ha fatto parlare di sé anche per un siparietto sexy. Le telecamere l’hanno sorpresa mentre accavallava le gambe, rivelando agli spettatori che non porta la biancheria intima, o almeno così pare dalle immagini (il dibattito in Rete si è scatenato). Un piccolo scandalo in diretta tv che è stato definito “Rai Instinct”, ricordando la nota scena nel film del 1992 Basic Instinct. Paola Ferrari come Sharon Stone (VIDEO), insomma. “È capitato, niente di grave. Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto”, ha dichiarato la giornalisti a Un giorno da pecora, trasmissione di Rai Radio Uno, senza troppo scomporsi.

Incursione nella politica e nell’imprenditoria

Non solo giornalismo. Paola Ferrari si è buttata anche in politica o almeno ci ha provato. Il 28 febbraio 2008 ha presentato la propria candidatura alla Camera dei Deputati nelle elezioni politiche nella XV Circoscrizione (Lazio I) per La Destra di Francesco Storace e Daniela Santanchè. Sempre con l’amica Santanché avvia nel 2014 la sua esperienza imprenditoriale, acquisendo il 33% della Visibilia Pubblicità, società attiva nel mondo dell’editoria, che nel 2016 lascia per frizioni sulla gestione. Dal 2017 è socia di Lucisano Group IIF International Italian Film, società quotata Borsa AIM e consigliere di Amministrazione con delega Documentari, Docufilm e New media.

La questione del titolo di studio

Nel 2013 anche Paola Ferrari è stata travolta dalle ricorrenti polemiche sui politici laureati o meno: “Tanto per capirci: non l’ho mai avuta (la laurea. ndr), e non l’ho mai nascosto. E neppure ne ho mai comprata una. Del resto non è necessaria neppure per i ministri”, ha rivelato la conduttrice in un’intervista a La Repubblica.

Chi è Paola Ferrari, la vita privata

Il 10 aprile 1997 ha sposato l’imprenditore e dirigente d’azienda Marco De Benedetti, figlio di Carlo De Benedetti e presidente di GEDI. La cupido della copia è stata Alba Parietti, che li ha presentati quando Paola Ferrari aveva 36 anni.

Figli

La coppia ha due figli: Alessandro e Virginia, nati rispettivamente nel 1999 e nel 2000.

Paola Ferrari e la malattia

Nel 2014 la Ferrari ha combattuto contro un tumore della pelle, che è riuscita a sconfiggere, ma da quel momento è diventata attiva sostenitrice dell’importanza della prevenzione per questo tipo di malattie.

“Mia mamma ha cercato tre volte di uccidermi”