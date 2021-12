Chi è Laura Mattarella, figlia di Sergio Mattarella

Laura Mattarella è la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si è distinta per essersi sempre affiancata al padre

Laura Mattarella è la figlia di Sergio Mattarella, presidente della repubblica in scadenza di mandato.

Chi è Laura Mattarella

Nata il 2 dicembre 1968, è la figlia del presidente Sergio Mattarella. Avvocato di professione, è sposata con Cosimo Comella. Assieme a lui ha avuto tre figli. Dopo che suo papà è stato eletto presidente, lo accompagna negli eventi di rappresentanza prendendo il posto che di sua madre. Suo nonno Bernardo fu ministro più di una volta mentre lo zio Piersanti Mattarella era presidente della Regione Siciliana ucciso dalla mafia.

Uno degli avvenimenti importanti che l‘ha vista protagonista è il 25 maggio 2019 quando la marina militare l’ha rimarcata come madrina della nave ammiraglia più grande della storia d’Italia. Laura Mattarella, nella visita ufficiale degli Stati Uniti, ha visitato anche la Silicon Valley e le Città di San Francisco in California raggiungendo anche gli stati del Pacifico.

Vita privata e curiosità

Laura Mattarella è nata il 2 dicembre 1968 ed attualmente ha 53 anni. È la terza donna nel ruolo di “consorte supplente” al fianco del Presidente della Repubblica, mentre prima di lei Ernestina Saragat, figlia di Giuseppe Saragat, e Marianna Scalfaro, figlia di Oscar Luigi Scalfaro). Impegnata nel mondo del volontariato nel 2019 ha inaugurato il villaggio “Race for the cure” al Circo Massimo, per la prevenzione del tumore al seno.