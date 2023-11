Chi è Federica Cuomo, nei panni di Nadia Lettieri in “Corpo libero”

Federica Cuomo è una delle protagoniste di Corpo Libero nei panni di Nadia Lettieri. La ragazza arriva dal mondo della ginnastica artistica e questa è stata la sua prima prova di attrice.

Chi è Federica Cuomo

Federica Cuomo è una attrice nata a Napoli e che pratica ginnastica artistica dall’età di otto anni. Ama gareggiare e sogna di competere a livello sempre più in alto. Da quando si allena, dimentica tutto ed esistono solo esercizi e movimenti. La sua esperienza in questo sport le è stata utile per recitare in Corpo libero.

La serie tv sulla ginnastica “Corpo libero”, serie tv in onda su Rai 2, è la prima esperienza di attrice per Giada. La serie racconta della Vis Invicta, la squadra che rappresenta l’Italia al prestigioso torneo Winter Fox. Con questo torneo le vite delle ragazze potrebbero cambiare. Ma la morte di una ragazza, il cui corpo vieneritrovato nei boschi, però, cambia tutto. E l’indagine sull’omicidio diventa l’occasione per immergerci nel mondo delle protagoniste, scoprire i loro segreti, smascherare le loro bugie, e quelle, ben più pericolose, degli adulti.

Il personaggio di Nadia

Nadia, interpretata da Federica, ha quindici anni, ma un carattere molto più nevrotico e autodistruttivo della sua amica Carla, ragazza dalla quale dipende perché anche molto innamorata di lei. Non a caso Nadia la ama, ma la subisce anche essendo pronta a fare qualsiasi cosa per lei.