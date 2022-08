Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Chieti: scaletta canzoni e biglietti del concerto

Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Chieti continuano il tour in giro per l'Italia. Si tratta di una data di recupero causa Covid.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Chieti portano la loro musica che tanto sta facendo divertire gli italiani in questo tour meraviglioso di due grandi artisti del panorama musicale italiano. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera De Gregori ha spiegato che l’idea del tour è “nata da un pranzo iniziato alle una e finito alle quattro e mezza del pomeriggio. Ci siamo chiesti se lo volessimo fare davvero e, davanti a una bottiglia di vino rosso, ci siamo detti di sì”.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Chieti: scaletta canzoni

Antonello Venditti e Francesco De Gregori sono di scena il 10 agosto all’Arena della Civitella di Chieti. Il concerto era previsto per fine luglio poi rinviato a causa di qualche positività al Covid.

I due grandi artisti proporranno senza alcun dubbio alcuni dei loro brani più famosi, tra cui La donna cannone, Rimmel e Alice per De Gregori e Notte prima degli esami, Unica e Ci vorrebbe un amico per Venditti.

Inoltre, porteranno sul palco le reinterpretazioni a due voci di Generale e Ricordati di me. Ecco la scaletta delle 30 canzoni circa che sono state eseguite nel corso del tour:

Bomba o non bomba

La leva calcistica della classe ’68

Modena

Bufalo Bill

La storia

Peppino

Generale

Sotto il segno dei pesci

Che fantastica storia è la vita

Dolce signora che bruci

Alice

Sangue su sangue

Santa Lucia

Canzone (cover Lucio Dalla)

Ci vorrebbe un amico

Sara

Notte prima degli esami

Pablo

La donna cannone

Unica

Rimmel

Titanic

Giulio Cesare

Alta marea

In questo mondo di ladri

Sempre e per sempre

Roma capoccia

Il vestito del violinista

Ricordati di me

Viva l’Italia

Buonanotte fiorellino

Grazie Roma

I biglietti del concerto

“Il concerto è uno dei grandi eventi di quest’estate e uno dei più attesi in Abruzzo perché questi due mostri sacri della musica italiana sanno parlare a diverse generazioni e farle cantare – così il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco e assessore ai Grandi eventi Paolo De Cesare – Il concerto è sold out da settimane, sono attese circa 3.500 persone, sia perché è un duetto fra due veri giganti, ma anche una sorta di ritorno a un progetto che Venditti e De Gregori iniziarono nel 1972 con l’album “Teoris Campus”, a cui però non fece seguito una tournée”.

