Atm Milano sciopero 27 giugno 2022: motivazioni ed orari di stop di metro, tram e bus

Atm Milano sciopero 27 giugno 2022: nella giornata dell'ultimo lunedì di giugno previsto uno stop per i mezzi di trasporto locali.

Atm Milano sciopero 27 giugno 2022: a seguito dell’aggressione di un agente di stazione, i sindacati hanno indetto un0agitazione nella giornata dell’ultimo lunedì del mese di giugno. Ecco nello specifico cosa è previsto e per quale motivo in particolare.

Atm Milano sciopero 27 giugno 2022: motivazioni

Sciopero nell’ATM di Milano previsto per lunedì 27 giugno 2022. L’agitazione è stata decisa dopo un’aggressione ai danni di un agente di stazione di San Donato (linea M3 “gialla”) che è stato preso a calci e pugni da un gruppetto di ragazzini nella serata di venerdì 24 giugno.

Il dipendente di Atm, come riportato nella nota dei sindacati, stava chiudendo la scala mobile esterna della stazione quando è stato raggiunto e circondato da un gruppetto di 4 giovani che lo hanno picchiato per poi salire sull’ultimo treno e scappare verso il centro. La mobilitazione è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Faisa-Cisal, Ugl e Orsa.

I sindacati hanno reso noto: “Il trasporto pubblico locale è diventato il Far West, dove non ci sono più regole e dove ci si può permettere di tutto”. Inoltre, hanno denunciato “un pericoloso salto di qualità nei comportamenti di questi gruppi organizzati di adolescenti e non, nel voler dimostrare, anche attraverso l’utilizzo dei social network, che possono fare qualsiasi cosa”.

Gli orari di stop di metro, tram e bus

Dalle 11 chiudono gradualmente tutte le linee metropolitane. Maggiori attese per bus, tram e filobus. Tutte le linee metropolitane e di superficie tornano in normale servizio dalle 13. In orario serale (ultime due ore del turno) sciopereranno invece i dipendenti degli impianti fissi, gli ausiliari della sosta, gli operai turnisti e gli addetti ai parcheggi.

L’Atm fa sapere: “Il servizio di metro, tram, bus e filobus potrebbe risentire dello sciopero tra le 11 e le 13.

I mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare dalle 8:30 alle 10:30“.

