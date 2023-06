Andrea Bocelli a Beautiful per una partecipazione straordinaria: ecco quando la puntata va in onda in Italia

Andrea Bocelli a Beautiful farà la sua comparsa in una puntata della soap opera americana trasmessa anche in Italia.

Andrea Bocelli a Beautiful farà una comparsa di eccezione in una puntata. Il cantante comparirà in una scena, in particolare, nella soap opera americana che viene trasmessa sui canali Mediaset dal lunedì al venerdì. Inoltre, Bocelli solo qualche mese fa era entrato a far parte anche della storica serie ‘The Simpsons’. Ecco quando la puntata andrà in onda in televisione in Italia.

Andrea Bocelli a Beautiful per una partecipazione straordinaria

Andrea Bocelli farà il suo esordio televisivo nella soap opera americana di Beautiful. In realtà, si tratta solo di un cameo, la cui notizia è diventata molto virale. Il cantante, nella scena in questione, è seduto al pianoforte e affiancato da moglie e figlia, canterà per Brooke e Ridge, alias Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye, il suo celebre brano A Te. La soap va in onda sui canali Mediaset dal lunedì al venerdì alle 13.40, vanta un seguito di 35 milioni di telespettatori giornalieri in oltre 100 paesi del mondo. In Usa le 6 puntate girate a Roma dove sono approdati sette protagonisti.

Ecco quando la puntata va in onda in Italia

Per vedere il cantante italiano nella soap opera in Italia bisognerà attendere un pochino. Mentre negli Stati Uniti la puntata con il suo cameo andrà in onda sulla Cbs, lunedì 26 giugno, in Italia sarà visibile su Canale 5 soltanto nella primavera 2024.

