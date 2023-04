Allerta meteo su Lazio e Campania sabato 15 aprile: ecco quali sono i rischi secondo gli esperti

Allerta meteo per l'intera giornata di sabato 15 aprile per le regioni di Lazio e Campania. Ecco le criticità in particolare.

Allerta meteo per la giornata di sabato 15 aprile su Lazio e Campania. Le Protezioni Civili regionali hanno diramato bollettini di criticità con diverse conseguenze nelle due regioni del centro-sud. Una situazione con rischio giallo che mette molte zone in allerta.

Allerta meteo su Lazio e Campania sabato 15 aprile

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità per la giornata di sabato 15 aprile in particolare per le regioni della Campania e Lazio. L‘allerta meteo sta ancora colpendo diverse regioni, chi più e chi meno.

“L’avviso prevede dal mattino di sabato 15 aprile, precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, in particolar modo sui settori costieri. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti per la giornata di domani, sabato 15 aprile, è stata valutata allerta gialla sul Lazio e su parte dei territori di Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione”.

Ecco quali sono i rischi secondo gli esperti

“La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per piogge e temporali valido su tutta la Campania dalle 6 di sabato 15 aprile fino alle 6 di domenica 16 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo su tutto il territorio ad esclusione delle zone 4 e 7 ( Alta Irpinia e Sannio, Tanagro). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense. L’impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Si evidenzia anche il rischio di caduta massi e occasionali fenomeni franosi connessi a condizioni idrogeologiche del territorio particolarmente fragili. La particolare tipologia dei temporali a rapidità di evoluzione, accompagnata da vento grandine e fulmini, potrebbe poi causare caduta di rami o alberi, danni alle coperture e alle strutture provvisorie”.

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.23024 del 14.04.2023 con indicazione che dal primo mattino di sabato 15 aprile 2023, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.